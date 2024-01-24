81 nerenin plakası? 81 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:59

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 81 nerenin plakası? 81 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

81 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

81 plaka kodu nereye at diye sorulduğunda verilecek cevap Düzce olacaktır. Daha önceleri Bolu’nun bir ilçesi olan Düzce, 9 Aralık 1999 tarihinde alınan bir kararla Bolu’dan ayrılmış ve vilayet statüsü kazanmıştır.

Düzce Merkez İlçesi Plaka Kodları:

81 AC 001 - 81 AZ 999

81 BA 001 - 81 BZ 999

81 CA 001 - 81 CZ 999

81 DA 001 - 81 DZ 999

81 EA 001 - 81 EZ 999

81 FA 001 - 81 FZ 999

81 HA 001 - 81 HZ 999

81 M 0001 - 81 M 1999

81 T 0001 - 81 T 1999

Akçakoca İlçesi Plaka Kodları:

81 KA 001 - 81 KZ 999

81 M 2000 - 81 M 2999

81 T 2000 - 81 T 2999

Gölyaka İlçesi Plaka Kodları:

81 GA 001 - 81 GZ 999

81 T 3000 - 81 t 3999