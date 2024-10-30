84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Bartın’ın Ulus ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Recep ışık, muayene için gittiği hastaneden evine döndükten 4 gün sonra ölü bulundu.

84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:36

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi Okçular Sokak’taki evinde kendi başına yaşayan Recep Işık, 25 Ekim Cuma günü Bartın’daki Devlet Hastanesi’nin kardiyoloji bölümünden randevu alarak, muayene oldu.

Doktorun tetkik istemesi üzerine ise iyi olduğunu söyleyerek evine dönen Recep Işık, 4 gün sonra ölü bulundu. Almanya’da yaşayan çocukların telefonla arayıp, ulaşamaması üzerine Işık’ın evine giden yeğenleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde büyük şok yaşadı.

Recep Işık’ın cansız bedenini sandalyede oturur vaziyette bulan yeğenleri sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri, 30 Ekim Salı günü saat 11.00 sıralarında cenazesine ulaşılan Recep Işık’ın bulunmasından en az 6 saat önce hayatını kaybettiği belirledi.


Etiketler: #Bartın #ölü bulundu #Hastane

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