88 yaşındaki anne ile 52 yaşındaki oğlu evlerinde ölü bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde, komşularının bir süredir kendilerinden haber alamadığı anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren (52), evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Olay, Atilla Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Bir süredir apartman içine yayılan kötü kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese gelen polisler, kötü kokunun apartmana 4'üncü kattan yayıldığını tespit etti.
KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI
Bir süredir komşularından haber alınamadığını bildiren apartman sakinleri ifadeleri doğrultusunda, kapı açılmayınca polis tarafından olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir vasıtasıyla daireye giren polis ekipleri, anne Suzan Gürzeren ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren’i hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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