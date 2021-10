9. Uluslararası Canlandıranlar Film Festivali başlıyor!

15 Ekim 2021 Cuma, 13:23

Canlandıranlar Derneği tarafından düzenlenen; Peak’in can veren desteği, Fransız Kültür Merkezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye Konferans Tercümanları Derneği, Bigumigu ve ABCOO’nun katkıları ile hayata geçirilen 9. Uluslararası Canlandıranlar Film Festivali 18 Ekim’de başlıyor.

Festivalin yaratıcı ekibinde Berat İlk, Vincent Bouvard, Efe Efeoğlu, Ferhat Akbaba, Eda Çağıl Çağlarırmak ve Berna Gençalp yer alıyor. Festival, her yıl olduğu gibi onlarca animasyonsever gencin gönüllü desteği ile yürütülüyor. Paralel animasyon evrenleri arasında dolanacağımız ve iki yüze yakın kısa animasyon film izleyeceğimiz bu yılki festival, pandeminin süren etkisi nedeniyle hibrit olarak gerçekleşecek. Buluşma noktalarımız Canlandıranlar websitesi (www.canlandiranlar.com), Fransız Kültür Merkezi, Tophane-i Amire ve Zoom. Film gösterimleri için Çevrimiçi Film İzleme Kartı ve Salonda Film İzleme Kartı alternatifleri, öğrenci dostu bir fiyatlandırma ile Canlandıranlar websitesi (www.canlandiranlar.com) üzerinden satın alınabilecek, konuşma ve workshop etkinlikleri ise ücretsiz olacak.

Bağımsız animasyon sinemasına ve animasyonun yeni mecralardaki yükselişine odaklanan festivalin onur konuğu animasyon dünyasınının önemli ismi; Sayoko Kinoshita. Festivalde bu yılın teması olan “Paralel Evrenler” uyarınca, animasyon evrenleri arasında bir yolculuğa çıkacağız. Tüm animasyon severleri Japonya’dan Brezilya’ya, Türkiye’den Avrupa’ya birbirinden ilginç, bağımsız animasyon sanatçılarının dünyalarını keşfetmeye davet ediyor.

FESTİVAL NASIL İZLENECEK?

9. Uluslararası Canlandıranlar Film Festivali’nin programında çevrimiçi ve Fransız Kültür Merkezi’nin salonunda film gösterimleri, Zoom üzerinden sunulacak atölye ve konuşmalar ile uluslararası kısa animasyon film yarışması bölümü yer alıyor. İzleyiciler bu gösterimleri Canlandıranlar web sitesi üzerinden edinecekleri Çevrimiçi İzleme Kartı ve Salonda İzleme Kartı ile izleyebilecekler. Paralel animasyon evrenleri arasında saatler sürecek bir yolculuğa hazır olun!

Çevrimiçi Film İzleme Kartı: Çevrimiçi Film İzleme Kartı ile (finale kalanlar ve gösterim için seçilenlerden oluşan 10 seans) yarışma filmleri, onur konuğumuz Sayoko Kinoshita’nın küratörlüğünü yaptığı Hiroshima Seçkisi ve Filmleriyle Sayoko seçkisi ile Lea Zagury’nin küratörlüğünü yaptığı Brezilya Seçkisi Türkiye’nin her yerinden, festival haftası boyunca, tek bir ödeme ile dijital platformumuz üzerinden izlenebilecek.

Salonda Film İzleme Kartı: Salonda Film İzleme Kartı ile (finale kalanlar ve gösterim için seçilenlerden oluşan toplam 12 seans) tüm yarışma filmleri, onur konuğumuz Sayoko Kinoshita’nın küratörlüğünü yaptığı Hiroshima Seçkisi ve Filmleriyle Sayoko seçkisi ile Lea Zagury’nin küratörlüğünü yaptığı Brezilya Seçkisi, yönetmen Rémi Chayé’nin Annecy Kristal Ödülü’nü almış olan uzun metraj animasyon Calamity, une enface de Martha Jane Cannary (Calamity, Martha Jane Cannary'nin Çocukluğu) filmi, Sayoko Kinoshita ve Lea Zagury ile Zoom üzerinden yapılarak salondaki perdeye canlı olarak yansıtılacak konuşmaları festival haftası boyunca, Taksim’deki Fransız Kültür Merkezi’nin sinema salonunda, tek bir ödeme ile izlenebilecek. Kurallar gereği Fransız Kültür Merkezi’ne HES kodu veya PCR test sonucu gösterilerek girilebiliyor. İzleyicilerin Salonda Film İzleme Kartı’nı, kapıya gelmeden önce, Canlandıranlar websitesi (www.canlandiranlar.com) üzerinden edinmeleri gerekiyor, kapıda kart satışı yapılmıyor.

ZOOM VE YOUTUBE ÜZERİNDEN İZLENEBİLECEK FESTİVAL ETKİNLİKLERİ

Film gösterimleri dışındaki workshop ve konuşma gibi etkinlikler Zoom ve Youtube üzerinden izlenebilecek. Konuşmalara soruları ile dahil olmak isteyen izleyicilerin Zoom linki kaydı için sosyal medya hesaplarındaki duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Yabancı konuklarla gerçekleşecek konuşmalar Türkçe simultane tercüme seçeneği ile sunulacak. Bu etkinliklerin video kaydı daha sonra Canlandıranlar Youtube kanalına da yüklenecek. Dileyenler, ilerleyen günlerde kayıtları orijinal dilinde oradan da izleyebilirler.

CANLANDIRANLAR FİLM FESTİVALİ’NDE YARIŞMA HEYECANI

2017 yılında ulusal çapta düzenlenerek başlayan Canlandıranlar Film Yarışması, 2020 yılından beri uluslararası özellik taşıyor. Organizasyonunu Efe Efeoğlu’nun üstlendiği yarışmaya bu yıl 104 ülkeden 838 başvuru yapıldı. En İyi Film, En İyi Türk Filmi, En İyi İlk Film, En İyi Öğrenci Filmi kategorilerinin olduğu yarışma filmlerinin listesine ve film künyelerine www.canlandiranlar.com adresinden ulaşılabilir. Salonda ya da çevrimiçi ortamdaki dijital platformda bu filmler izlenebilir.

CANLANDIRANLAR FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ VE KONUKLARI

Yarışma jürisinde dünyanın en önemli animasyon festivallerinden biri olan Hiroşima Uluslararası Animasyon Festivali'nin kurucularından, animasyon dünyasında sayısız işe imza atan, ASIFA Başkanlığı’nı halen yürüten ve festivalin onur konuğu olan Sayoko Kinoshita, yine dünyanın önde gelen animasyon festivallerinden Anima Mundi Festivali'nin kurucularından animasyon sanatçısı Lea Zagury ve Anima İstanbul ile Anima Okul'un kurucularından, KötüKedi Şerafettin filminin yönetmenlerinden Mehmet Kurtuluşyer alıyor.

FİLM GÖSTERİMLERİ VE SEÇKİLER: “KALBİNİZLE İZLEYİN”

9. Uluslararası Canlandıranlar Film Festivali’nin programında küratörlüğünü Sayoko Kinoshita tarafından yapılan Hiroshima Seçkisi, Hiroshima Festivali’nde yer almış, Sayoko Kinoshita’nın ilham verici bulduğu, çeşitli tekniklerle üretilmiş etkileyici filmlerden oluşuyor. Yaklaşık bir saatlik bu seçkideki filmler ile ilgili Sayoko Kinoshita’nın izleyicilere bir mesajı var. Sayoko filmleri seyirciye sunmak için hazırladığı ve seçkinin hemen başında yer alacak kısa videoda “Bu filmleri aklınızla izlemeyin, kalbinizle izleyin” diyor.

Filmleriyle Sayoko başlıklı, retrospektif özellik taşıyan, bir saatlik diğer bir seçkide ise Sayoko’nun 1970’li yıllardan 2000’li yıllara dek eşi Renzo ile birlikte yaptığı filmlerden örnekler yer alıyor. Lea Zagury’nin küratörlüğünü yaptığı yaklaşık bir saatlik Brezilya Seçkisi’nde ise son yıllarda yapılmış, çeşitli tekniklerdeki, etkileyici kısa Brezilya animasyon filmler bulunuyor.

Ayrıca festival programında finale kalan ve gösterim için seçilen, Türkiye dahil dünyanın dört bir köşesinden gelen, çeşitli tekniklerle üretilmiş taptaze, kısa animasyon filmler Yarışma Seçkisi başlığı altında izleyiciler ile buluşuyor. Tüm kısa film seçkileri ve yarışma seçkileri hem salonda hem de dijital platformda çevrimiçi olarak seyredilebilecek. Tüm kısa film seçkileri onsekiz yaş üstüdür. Kısa film seçkilerine ek olarak yönetmen Rémi Chayé’nin Annecy Kristal Ödülü’nü almış olan uzun metraj animasyon filmi Calamity, une enface de Martha Jane Cannary (Calamity, Martha Jane Cannary'nin Çocukluğu) gösterilecek. Özellikle genç kızlara umut aşılayacak bu film, ailesiyle Vahşi Batı’ya göç eden kız çocuğu Jane’in, yaşadığı çeşitli zorlukların üstesinden gelerek Calamity Jane’e dönüşmesinin hikayesini anlatıyor. Orijinal dili Fransızca olan bu film Türkçe altyazı ile sadece Fransız Kültür Merkezi’nin sinema salonunda gösterilecek.

ATÖLYE VE SÖYLEŞİLER

Festival programında film gösterimlerinin yanı sıra ilgi çekici etkinlikler de var. Zoom, Youtube ve salonda izlenebilecek bu etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor. Animasyon dünyasındaki kariyeri 40 yılı aşan Onur Konuğu Sayoko Kinoshita ile Animasyon Dünyasında Bir Yolculuk başlıklı konuşma Selen Çalık Bedir’in moderasyonu ile Tokyo’dan canlı olarak gerçekleştirilecek. Bu etkinlik hem çevrimiçi olarak hem de salondan izlenebilecek. Çevrimiçi izleyiciler Türkçe simultane tercümeden de faydalanabilecekler.

Jüri üyelerinden 'Lea Zagury ise Bir Portre: Lea Zagury' başlıklı konuşmada, izleyicilere bir animatör olarak Brezilya’dan Los Angeles’a uzanan hikayesini, ardından Anima Mundi’nin kuruluşunu, Yeşim Burul’un moderasyonu ile Sao Paola’dan canlı olarak ile anlatacak. Bu etkinlik hem çevrimiçi olarak hem de salondan izlenebilecek. Çevrimiçi izleyiciler Türkçe simultane tercümeden de faydalanabilecekler.

Beyin Fırtınası: Yeni Mecralarda Animasyon başlıklı konuşmada ise bir diğer jüri üyemiz Mehmet Kurtuluş, sinemacı Levent Kazak ile biraraya gelecek. Pandemi sonrası dönemde animasyon üretimi ve yeni mecraların tartışılacağı bu konuşma Z. Merve Uygun moderatörlüğünde çevrimiçi gerçekleşecek.

Canlandıranlar Festivali takipçilerinin 2016 yılındaki gösterimlerden hatırlayabileceği La Péri (VR) filminin yönetmeni Balthazar Auxietre ve Canlandıranlar Yetenek Kampı’nın ilk yıllarında ürettiği filmlerin ardından animasyon yolculuğuna devam eden Nurbanu Asena, Fransa ve İngiltere’den canlı bağlanarak VR/AR dünyası, kendi üretimleri ve son gelişmeler üzerine çevrimiçi sohbet edecekler. 'Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Animasyona Ne Getirir?' başlıklı bu konuşmada moderatörlüğü Vincent Bouvard üstlenecek. Çevrimiçi izleyiciler bu sohbette Türkçe simultane tercümeden de faydalanabilecekler.

Bu senenin can veren desteğini sunan Peak’ten Başar Muluk ve ekip arkadaşları ile Mobil Oyun Tasarımında Animasyon başlıklı bir söyleşi olacak. Bu etkinlik Fransız Kültür Merkezi’nde yüz yüze gerçekleşecek ve çevrimiçi olarak da sunulacak. Çizgi romancılık kariyerini uluslararası alana taşıyan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ders vermeye başlayacak olan Ersin Karabulut ile çizerlikten öykülemeye, oradan da eğitimciliğe uzanan yolculuğunu Başak Ürkmez moderatörlüğünde konuşup yurt dışı projeleri hakkında bilgi alacağız. Bu etkinlik Fransız Kültür Merkezi’nde yüz yüze gerçekleşecek ve çevrimiçi olarak da sunulacak.

Festivalin gelenekselleşen bölümlerinden olan Saygı Kuşağı’nda bu yıl Başak Ürkmez, kariyerinin önemli bir bölümünde Disney için çalışan usta animasyon sanatçısı Tahsin Özgür ile kapsamlı bir söyleşi yapacak. Video kaydı olarak Canlandıranlar Youtube kanalında yayınlanacak bu konuşma, arşiv niteliği taşıyor. Anima Manga Evrenleri başlıklı konuşmada Japon anime sineması ve mangalar üzerine akademisyen Selen Çalık Bedir ile Manga çevirmeni Hümeyra Özcan, Berna Gençalp moderatörlüğünde çevrimiçi sohbet edecekler ve izleyicilerle okuma/izleme listelerini paylaşacaklar.

Kısa animasyon filmler için fragman yapmanın zorlukları ve olanakları üzerine Fırat Terzioğlu, çevrimiçi olarak Kısa Animasyon Filmler için Fragman Yapımı Atölyesi verecek.

Festivalin doğmasına kaynaklık eden ve 2010 yılından beri sürdürülen Canlandıranlar Yetenek Kampı’nda, üretimi henüz tamamlanan, Ölülerin Gölgesinde Bir Vadide (In the Valley of the Shadow of the Dead) filminin yönetmeni Albina Ulutaşile çevrimiçi bir sohbet gerçekleşecek.

TOPHANE-İ AMİRE’DE ÖDÜL TÖRENİ

9. Uluslararası Canlandıranlar Film Festivali Yarışması’nın sonuçları Tophane-i Amire’nin benzersiz atmosferinde açıklanacak. Ödül töreninde, jürinin gerekçeli kararları yarışmacılara ve izleyicilere sunulacak. Kazananlar ile çevrimiçi bağlantı kurulacak.

