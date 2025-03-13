9 yaşındaki çocuğa okulun önünde otomobil çarptı!

Bilecik'te otomobilin 9 yaşındaki öğrenciye çarpması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

9 yaşındaki çocuğa okulun önünde otomobil çarptı!
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İHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 12:18

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde eğitim veren Malhun Hatun İlkokulu önünde karşıdan karşıya kontrolsüz geçmeye çalışan 9 yaşındaki U. B.'ye Aydın A. yönetimindeki otomobil çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında öğrenci yaralanırken, küçük çocuk otomobil tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Bilecik #okul #kaza

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