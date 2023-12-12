9 yaşındaki çocuk iş makinesinin altında kaldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:40
9 yaşındaki çocuk iş makinesinin altında kaldı
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Edinilen bilgiye göre kaza Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 9 yaşındaki T.H. bisikletiyle giderken iş makinesinin altında kaldı.

Sürücü bisikletin ve çocuğun üzerinden geçtikten sonra durabildi. Çocuğun iş makinasının altında kaldığını gören vatandaşlar hemen yardımına koştu.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


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