Başakşehir, Hatayspor'u tek golle geçti!
Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında evinde karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Başakşehir'in golü 12. dakikada Mehdi Abeid'den geldi. Hatayspor'da Renat Dadashov, 90+8'de penaltıda kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi.
MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADILAR
Başakşehir'de penaltıya sebebiyet veren Jerome Opoku, 90+6'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 15 puana yükseldi. Hatayspor, 18 puanda kaldı.
Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- İsveç’te ‘paraya’ elveda
- Sancaklı MHP'den istifa etti!
- Bize ‘intihar etti’ dediler...
- Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'den olay yaratan açıklama
- 'Fenerbahçe 10 atarsa şaşırmayın'
- Deprem bağışları nereye gitti?
- 'Masum olmayan bir aktivite başladı...'
- Fenerbahçe'den derbi sonrası paylaşım