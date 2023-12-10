Başakşehir, Hatayspor'u tek golle geçti!

Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında evinde karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 18:18
Başakşehir, Hatayspor'u tek golle geçti!
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Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'in golü 12. dakikada Mehdi Abeid'den geldi. Hatayspor'da Renat Dadashov, 90+8'de penaltıda kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi.

MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADILAR

Başakşehir'de penaltıya sebebiyet veren Jerome Opoku, 90+6'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 15 puana yükseldi. Hatayspor, 18 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.


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