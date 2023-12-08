10 yıl hapis cezası ile aranıyordu, Marmaris’te yakalandı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:50

Güncelleme: 08.12.2023 - 14:50

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçlarından aranması olan ve hakkında 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2000 TL para cezası bulunan M.P. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tepe Mahallesi 33 Sokak üzerinde yakalanan M.P. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.