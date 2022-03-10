90 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Ankara'da hakkında 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polislerce yakalandı. Hükümlü S.P, hakkında çok sayıda suçtan aranıyordu.
Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda suçtan aranması bulunan S.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Polis, bir aylık çalışma sonucu belirledikleri adrese yapılan operasyonda hükümlü S.P'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan S.P'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde alma, sağlama ve bulundurma, hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.
S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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