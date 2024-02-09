900 bin lira değerinde kablo çalmışlardı... Haklarında karar verildi!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:03

Güncelleme: 09.02.2024 - 13:03

Merkez ilçesi ve Kozlu ilçesinde faaliyet gösteren bir enerji firmasında çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları sonucunda yaklaşık değeri 900 bin lira olan enerji nakil kablosu ve bakır kablonun çalındığı ihbarı yapıldı.

Hırsızlık olayları ile ilgili olarak Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Asayiş Ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayların faili 11 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde gözaltına alınan 11 şüpheli şahıstan 5’i ifadesi alınarak serbest bırakıldı. 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3’ü ise, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.