AASSM yeni yılı renkli bir programla karşılıyor

30 Kasım 2021 Salı, 10:10

27 Aralık 2008 tarihinde ilk konser organizasyonunu gerçekleştiren dünyanın sayılı sanat merkezleri arasında yer alan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Aralık ayında da İzmirli sanatseverlere dopdolu bir program sunuyor. Etkinliklere ait davetiyeler www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden seyirciye sunulacak. Konserler ve sergilere ait tüm detaylar www.aassm.org.tr adresinde. Pandemi kuralları gereği salona HES Kodu uygulamasında çift doz aşı olduğu bilgisi bulunanlar veya PCR negatif test raporunu gösterenler girebilecek

FOTOĞRAFIN ÖYKÜSÜNÜ YAZMAK SERGİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi evsahipliğinde “Fotoğrafın Öyküsünü Yazmak” sergisi 1 Aralık Çarşamba günü AASSM giriş, doğu ve batı galeride açılıyor. “Her Fotoğrafın Bir Öyküsü Vardır” düşüncesi ile yola çıkılan projede, altmış kadar katılımcı kendi çektiği bir adet fotoğraf ile ön seçime girdi. Yapılan değerlendirme sonucu elli kişilik katılımcı grup, Biket İlhan, İnci Aral ve Gülşah Elikbank'tan öykü yazma eğitimi aldılar. Fotoğraf ve edebiyat sanatlarının birbirini destekleyen ve besleyen yönlerini ortaya çıkarmayı hedefleyen sanat etkinliğinde ön seçimi geçen çoğunluğu yazı serüvenini ilk kez deneyimleyen fotoğraf sahipleri, fotoğraflarının öykülerini Gülşah Elikbank'ın editörlüğünde tamamladılar. Çalışmalar neticesinde otuz adet fotoğraf ve öykü sergi lenmek üzere seçildi. Sergilenmeye hak kazanan eserler 1-14 Aralık tarihleri arasında hafta içi ve cumartesi günleri 09.30 - 17.30 pazar günleri 12.00 - 17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilecek. Sanatseverler fotoğrafları incelerken, fotoğraflara yazılan öykülere QR kod aracılığıyla kolayca erişebilecek.

KADIN HAKLARI GÜNÜ KONSERİ

1934 yılından bu yana her yıl 5 Aralık günü kutlanan “Kadın Hakları Günü” El Ele Müzik Senfoni Orkestrası konseri ile kutlanacak. Musa Göçmen’in şef olarak yer alacağı konser, 5 Aralık Pazar günü saat 20.00?de Büyük Salon’da sanatseverleri ağırlayacak. Ücretsiz konserin QR kodlu biletleri www.aassm.org.tr adresinden temin edilebilir.

ÇOK SESLİ ÇOCUK KOROSU

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu” yılsonu konserine hazırlanıyor. 8-14 yaş arası çocuklardan oluşan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu” çok sesli koro müziğinin seçkin örnekleri, çocuk şarkıları, marşlar, dünya klasikleri, pop ve caz müzikleri gibi zengin bir repertuvara sunacak. 12 Aralık Pazar saat 17.00?de AASSM Büyük Salon?da gerçekleşecek ücretsiz konserin QR kodlu biletleri www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden temin edilebilir.

5. İZMİR ULUSLARARASI MİZAH FESTİVALİ

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 17-23 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 5. İzmir Uluslararası Mizah Festivali kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 17 Aralık Cuma akşamı merkezin üç galerisinde, “Abdülcanbaz”, “Karikatürümüzün Popüler Kahramanları” ve “Gelenekselden Çağdaşa Karagöz” adlı sergileri açılacak. 19 Aralık Pazar günü 14.00’de Cengiz Özek’in “Büyülü Ağaç” adlı Karagöz oyununun ardından söyleşisi gerçekleşecek. Aynı gün 16.00’da halkbilim uzmanı Sabri Koz “Halk Kültürümüzün Popüler Mizah Kahramanları” konulu bir konuşma yapacak; 18.00’de ise aynı salonda Mehmet Esen’in “Meddah” adlı oyunu yer alacak.

21 Aralık Salı günü 18.30’da Büyük Salon’da Gökmen Ulu’nun “Müjdat Gezen” belgeseli gösterilecek. Filmin ardından Müjdat Gezen ve Gökmen Ulu izleyicilerle bir söyleşi gerçekleştirecek. 21 Aralık’ın ‘En Uzun Gece’ olması nedeniyle, “Şarlo ile En Uzun Gece” başlıklı bir film gösterisi düzenleniyor. Gecede, Charlie Chaplin’in iki kısa ve iki uzun metraj filmi gösterilecek. 5. İzmir Uluslararası Mizah Festivali, 23 Aralık Pazartesi Büyük Salon’daki “Komiklasik” konseri ile final yapacak. Konserde, İbrahim Yazıcı’nın yönetiminde, Efdal Altun’un solist olarak yer alacağı El Ele Müzik Senfoni Orkestrası dünya müziğinin komik unsurlarını içeren parçalarını seslendirilecek. Ücretsiz etkinliklerin detaylarına www.kultursanat.izmir.bel. tr ve www.aassm.org.tr adreslerinden ulaşılabilir. Sanatseverler, sergileri hafta içi ve cumartesi günleri 09.30-17.30 pazar günleri 12.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

MÜBADELE KOROSU KONSERİ

2021 yılı Ağustos ayında seçmeleri yapılan “Mübadele Korosu” meyvelerini veriyor. Ege’nin iki kıyısının ortak kültürü, şarkıları ve danslarının sahneleneceği “Mübadele Korosu” konseri 20 Aralık Pazartesi günü saat 20.00?de Büyük Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Eğitmenliğini Evrim Ateşler?in yaptığı, kültürel zenginliklerin ve benzerliklerin sahnelendiği konser ücretsiz olarak İzmirlilerle buluşacak. Etkinliğe ait QR kodlu biletler www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden temin edilebilir.

DANS RİTİM TOPLULUĞU

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimleri tamamlanan 9-25 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerden oluşan yüz yirmi kişilik İzBB Dans Ritim Topluluğu yıl sonu temsilini 26 Aralık Pazar günü AASSM?de 20.00’de Büyük Salon’da sahneleyecek. Koordinatörlüğünü Teoman Dalcı?nın yaptığı, İzBB Dans Ritim Topluluğu, ritim eğitimi ve ülkemizin dansları başta olmak üzere Karadeniz, Kafkas, Balkan, zeybek, Lâtin, rock&roll, salsa, hip-hop gibi dünya danslarından da örnekler sergileyen ülkemizdeki tek dans ve ritim topluluğu olma özelliğini taşıyor. Bu renkli gösteriye ait QR kodlu ücretsiz biletler www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden temin edilebilir.

AASSM 13 YAŞINDA

27 Aralık 2008 tarihinde ilk konser organizasyonunu düzenleyerek kapılarını açan, Türkiye’nin en kapsamlı sanat merkezi unvanına sahip Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 13. yaşını kutluyor. Açıldığı günden bugüne dünyaca ünlü birçok isme ev sahipliği yapan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İzmirlilere hizmet veren sanat merkezi, iki konser salonu ve beş galeriye sahip. Merkez, ismiyle de Atamızın armağanı Türk müzik tarihinde “Türk Beşleri” olarak anılan bestecilerden Ahmed Adnan Saygun?un ismini yaşatıyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ilk etkinliğini yaptığı 27 Aralık’ta Tolga Taviş yönetiminde Nanny Assis solistliğinde El Ele Müzik Senfoni Orkestrası konseri ile 13. yaşını kutlayacak. Konser, Büyük Salon’da saat 20.00?de başlayacak. Pandemi döneminde, klasik müzik sanatçılarına destek vermek için İzmir B üyükşehir Belediyesi tarafından, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bünyesinde kurulan El Ele Müzik Senfoni Orkestrası kuruluşundan bu yana birçok başarılı konserde yer aldı. Ücretsiz konsere tüm sanatseverler davetli.