ABB Başkanı Mansur Yavaş oyunu kullandı: 'Hiçbir tereddüdümüz yoktur...'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte Ümitköy Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Yavaş oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur. İnşallah akşam 9'dan sonra belediyenin bahçesinde görüşmek üzere" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:51
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte Ümitköy Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. 

"BELEDİYENİN BAHÇESİNDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Yavaş, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Oylarımızı kullandı. Ankara için hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur. İnşallah akşam 9'dan sonra belediyenin bahçesinde görüşmek üzere."


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