ABB 'su indirimini' mahkemeye taşıdı: 'ASKİ'yi iflas ettirecek karar hakkında mahkeme süreci başlatıldı'
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), dün önergeyle su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılması ile ilgili bir açıklama yapmış; "Meclis'te alınan bu karar ASKİ'nin iflas ettirilmesi kararıdır" ifadelerine yer verilmişti. Belediye, yeni yaptığı açıklamada mahkeme sürecinin başladığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde, zaten maliyetinin yarısına satılan su ücretlerine AKP'li üyelerin yüzde 50 indirim yapılması teklifi, alınan veto kararına rağmen yeniden kabul edildi.
Konuya ilişkin "Bu yıl elektriğe ortalama yüzde 206, mazota ortalama yüzde 190 zam yapılmış, asgari ücret yüzde 81 oranında artırılmıştır. Elektrik, doğal gaz, arıtma, personel maliyetleri ve diğer giderlerin soluksuz bir şekilde arttığı bir ortamda su tarifelerinin düşürülmesine yönelik alınan bu kararın iptali için derhal mahkemeye gidilecektir" açıklama yapan belediye mahkeme sürecinin başladığını duyurdu.
YENİ AÇIKLAMA YAPILDI
"ASKİ'yi iflas ettirecek karar hakkında mahkeme süreci başlatıldı" başlıklı duyuruda belediyenin 11 Ekim 2022 tarihinde ayrıntılı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurduğu belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
'Uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı için öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın, aksi kanaat halinde savunma süresinin kısılarak yürütmesinin durdurulmasına' talebinin yer aldığı dilekçe mahkemeye sunuldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
?? ASKİ’Yİ İFLAS ETTİRECEK KARAR HAKKINDA MAHKEME SÜRECİ BAŞLATILDI— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) October 12, 2022
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