ABB'den 'kantin desteği' duyurusu!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:08

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:08

ABB'den yapılan duyuruda aylık 550 TL kantin desteğinin Başkent kartlarına yüklendiği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

“İlkokul çağındaki evlatlarımızın beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla; sosyal yardım alan ailelerin 10 bin 762 çocuğu için aylık 550 TL kantin desteği Başkent Kartlarına yüklendi."