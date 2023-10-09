ABB'den 'kantin desteği' duyurusu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin 10 bin 762 çocuğu için aylık 550 TL kantin desteği Başkent kartlarına yüklendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:08
ABB'den 'kantin desteği' duyurusu!
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ABB'den yapılan duyuruda aylık 550 TL kantin desteğinin Başkent kartlarına yüklendiği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

“İlkokul çağındaki evlatlarımızın beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla; sosyal yardım alan ailelerin 10 bin 762 çocuğu için aylık 550 TL kantin desteği Başkent Kartlarına yüklendi."


ABB kantin

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