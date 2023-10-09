ABB'den 'kantin desteği' duyurusu!
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin 10 bin 762 çocuğu için aylık 550 TL kantin desteği Başkent kartlarına yüklendiğini duyurdu.
ABB'den yapılan duyuruda aylık 550 TL kantin desteğinin Başkent kartlarına yüklendiği duyuruldu.
Açıklama şöyle:
“İlkokul çağındaki evlatlarımızın beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla; sosyal yardım alan ailelerin 10 bin 762 çocuğu için aylık 550 TL kantin desteği Başkent Kartlarına yüklendi."
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