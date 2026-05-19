ABD Büyükelçisi Barrack’a Ankara’da sert tepki: 'Ya evine dön ya da Suriye'ye git'

Kızılcagün Platformu’nun düzenlediği “Milli Birlik ve Beraberlik Çağrısı” kapsamında bugün ABD Büyükelçiliği önünde bir araya gelen onlarca yurttaş, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın son dönemde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Eylemde emekli Albay Alican Türk, Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Arda Ateş ve Milli Düşünce Merkezi Başkanı Hakan Paksoy da yer aldı.

Basın açıklamasını emekli Albay Orkun Özeller okudu, Barrack’ın sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını hedef aldığı savundu.

"ÜNİTER DEVLET YAPISINA TEHDİT"

Özeller, ABD ile Türkiye arasında iyi ilişkiler kurulmasını istediklerini ancak geçmişten bugüne yaşanan gelişmelerin “stratejik ortaklık” anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi. Özeller, PKK’ye verilen destekten çuval olayına, Fethullah Gülen’in korunmasından darbe iddialarına kadar birçok başlıkta ABD yönetimini eleştirdi.

Tom Barrack’ın Türkiye ve bölge için “güçlü monarşi” örneğini gündeme getirmesini kabul edilemez olarak değerlendiren Özeller, “Bu açıklamalar Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türk milletini tanımamaktır” dedi. Barrack’ın “Terörsüz Türkiye süreci” üzerinden Kürtlerin birleşmesine ilişkin sözlerinin de üniter devlet yapısına tehdit oluşturduğunu savundu.

"TOM BARRACK HADDİNİ AŞTI"

Türk milletinin egemenlik haklarını devretmeyen bir millet olduğunu hatırlatan Özeller, Tom Barrack’a geçmişi anımsattı.

Özeller, “19 Mayıs 1919, yani bundan tam 107 yıl önce, emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki emellerini yırtan mücadelenin başladığı gündü. Türk milleti ‘Ya istikal ya ölüm’ diyen, egemenlik haklarını devretmeyen bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Tom Barrack, haddini aşan söylemlerinden dolayı ya evine dön ya da görevli olduğun Suriye topraklarına!” ifadelerini kullandı.

"İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLSİN"

Açıklamada ayrıca Barrack’ın Heybeliada Ruhban Okulu, Türkiye-İsrail işbirliği ve ulus devletlere ilişkin değerlendirmeleri de eleştirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yapılarak ABD Büyükelçisi’nin “persona non grata (istenmeyen kişi)” ilan edilmesi talep edildi.