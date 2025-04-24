Depremin ardından Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, geceyi çadırda geçirdi!

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından önlem alan Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, geceyi bahçeye kurdukları çadırda geçirdi. Dadgar o anları sosyal medyada paylaştı.

Depremin ardından Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, geceyi çadırda geçirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:21

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Yaklaşık 13 saniye süren sarsıntı, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam etti.

Deprem korkusuyla önlem alan ünlü isimlerden biri de şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz oldu. Deniz, eşi Samar Dadgar ile birlikte güvenlik amacıyla evlerinin bahçesine çadır kurarak geceyi dışarıda geçirdi.

Samar Dadgar, çadırda geçirdikleri geceye dair bir fotoğrafı sosyal medya hesabından “Bahçede çadırda uyumak” notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.


Etiketler: #İstanbul #İstanbul deprem #özcan deniz

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