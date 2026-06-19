Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Fatih Erbakan ve Mahmut Arıkan aynı karede

Çırağan Sarayı'nda Saadet Partisi öncülüğünde gerçekleştirilen D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı programı, muhafazakâr muhalefetin siyaset sahnesindeki ittifak arayışlarının sürdüğü bir dönemde kritik bir fotoğrafa ev sahipliği yaptı.

İktidarın politikalarına yönelik tepkilerin ve "sağda yeni cephe" söylentilerinin arttığı günlerde; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan yan yana geldi.

Zirve kapsamında katılımcılara hitap eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, D-8 ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendiğine işaret ederek bölgesel gelişmelere değindi. Son 30 senedir yaşanan süreçlerde bölgedeki esas sorunun Filistin olduğunu vurgulayan Gül, konuşmasında İran'a da özel bir parantez açtı. İran ve ABD arasında sağlanan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, bu süreçteki adımları nedeniyle İran halkını tebrik etti.

NE OLMUŞTU?

AKP iktidarının ekonomi ve adalet politikalarındaki çöküşünün ardından, muhafazakâr muhalefetin nasıl bir yol haritası izleyeceği ve yeni bir blok kurulup kurulmayacağı uzun süredir Ankara kulislerinde tartışılıyordu. Bu süreçte Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın dile getirdiği "oh be" çıkışı siyasette büyük yankı uyandırmıştı.

İktidarı eleştiren Arıkan, olası bir erken seçim ve cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına yönelik olarak, "86 milyonun 'oh be' diyeceği bir adayımız var" demişti. İktidara meydan okuyarak erken seçim ilan edilmesi halinde adaylarını yarın açıklamaya hazır olduklarını belirten Arıkan'ın bu iddialı sözlerinin ardından Abdullah Gül'ün D-8 zirvesinde Arıkan'ın ev sahipliğinde aynı karede buluşması, yeni bir siyasi ittifakın sesleri olarak yorumlandı.