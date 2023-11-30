‘Ablama sarkıntılık etti’ dedi: İşyerini kundakladı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:36

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:36

Olay, 24 Kasım günü saat 04.30 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın zemin katında bulunan cep telefonu mağazasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre motosikletli bir kişi, cep telefonu dükkanına gelerek camları kırdı ve işyerini kundaklayarak kaçtı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, çıkan yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve apartmanda hasar meydana geldi. Yangında işyeri kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairelerde ve yandaki kasap dükkanında maddi hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulunurken, iş yerini kundakladığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

“ABLAMA SARKINTILIK ETTİ”

Olayla ilgili inceleme yürüten polis ekipleri, yapılan kamera ve saha çalışmalarında şüpheli şahsın olay yerine kasklı ve plakasız motosiklet ile geldiğini, 67 ayrı kameranın incelenmesiyle tespit etti. Olayı gerçekleştirdikten sonra Buca ilçesine gittiği tespit edilen, olayın şüphelisi İ.S., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan İ.S.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, işyeri sahibinin ablasına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla, konuyu kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.