Adana'da hareketli gece: Yalnız yaşadığı evi kundakladı

Adana'da kimliği belirsiz kişi, yalnız yaşadığı iki katlı müstakil evi ateşe verdi. Evi saran alevler, komşu binalara sıçramadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 07:18
Adana'da hareketli gece: Yalnız yaşadığı evi kundakladı
Abone Ol google-news

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, saat 01.00 sıralarında iki katlı müstakil evde yalnız yaşayan kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen nedenle eşyalarını ateşe verip olay yerinden kaçtı. 

Alevleri fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Evi saran alevler, komşu binalara sıçramadan söndürüldü. 

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Evini kundalayan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.


Adana kundaklama

İlgili Haberler

Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerine yapılan operasyonda yeni gelişme

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerine yapılan operasyonda yeni gelişme
Adanaspor'dan Göztepe maçı açıklaması: 'Çok mutsuzuz'

Adanaspor'dan Göztepe maçı açıklaması: 'Çok mutsuzuz'

En Çok Okunan Haberler