Adana'da hareketli gece: Yalnız yaşadığı evi kundakladı
Adana'da kimliği belirsiz kişi, yalnız yaşadığı iki katlı müstakil evi ateşe verdi. Evi saran alevler, komşu binalara sıçramadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, saat 01.00 sıralarında iki katlı müstakil evde yalnız yaşayan kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen nedenle eşyalarını ateşe verip olay yerinden kaçtı.
Alevleri fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Evi saran alevler, komşu binalara sıçramadan söndürüldü.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Evini kundalayan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!