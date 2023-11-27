Aç kalan kurtlar İstanbul'a indi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:33

Güncelleme: 27.11.2023 - 13:34

Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde çekilen görüntüde aç kalan 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü.

Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.