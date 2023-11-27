Aç kalan kurtlar İstanbul'a indi
İstanbul Başakşehir’de aç kalan kurtlar şehre indi. Sokak arasında dolaşan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde çekilen görüntüde aç kalan 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü.
Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.
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