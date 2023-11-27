Aç kalan kurtlar İstanbul'a indi

İstanbul Başakşehir’de aç kalan kurtlar şehre indi. Sokak arasında dolaşan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:33
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Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde çekilen görüntüde aç kalan 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü. 

Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.


İstanbul Başakşehir Kurtlar

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