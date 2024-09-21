Acı haber aileye duyuruldu: 1 asker şehit oldu

Eskişehir'de vatani görevini yapan Er Umut Bal (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı haber aileye duyuruldu: 1 asker şehit oldu
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DHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 19:54

Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 40 günlük asker olan Umut Bal, 19 Eylül’de görevi başında rahatsızlandı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bal'a zatürre teşhisi konuldu.

Bal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Bal'ın acı haberi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ailesini yasa boğdu.

Umut Bal'ın acı haberini alan yakınları eve akın etti. Eve Türk bayrakları asıldı, bölgeye taziye çadırları kuruldu.

Bal'ın cenazesinin yarın Reyhanlı'da toprağa verileceği bildirildi.


Etiketler: #Acı haber #Devlet hastanesi #Hastane

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