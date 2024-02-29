Acı olay... Annesinin mezarında kestiği ağaç canına mal oldu!
Nusaybin'de annesinin mezarında kestiği ağacın altında kalan M.E.Y adlı kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde annesinin mezarında bulunan ağacı budamak isteyen M.E.Y., kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Hayatını kaybeden M.E.Y.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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