Şüpheli ölüm... Ağacı bıçakla oyarken yaralanan çocuk hayatını kaybetti!
Mamak'ta "ağacı oyarken kasığından bıçakla yaralandığı" iddia edilen 15 yaşındaki Devran Kara, hayatını kaybetti. Kara'nın ölüm sebebi araştırılıyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde Natoyolu Caddesi Koşuyolu Parkı'nda dün akşam saatlerinde Devran Kara'nın (15) bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Atardamarı kesilen Kara'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Mamak Devlet Hastanesi'ne götürülen Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Kara'nın ölümüne yol açan bıçağı parkın içindeki merdivenlerde bularak koruma altına aldı.
PARMAK İZİ İNCELEMESİ YAPILACAK!
Olay sırasında parkta bulunan Kara'nın arkadaşı U.T. (15) ifadesine başvurulmak üzere Akdere Şehit Celal Sönmez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
U.T.'nin "Kara'nın elindeki bıçakla parktaki bir ağacı oymaya çalışırken kendisini yaraladığını" söylediği öğrenildi.
Bıçak üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağı bildirildi.
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