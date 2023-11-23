Acı olay... Baba ve oğul, 1 saat arayla hayatını kaybetti

İslahiye'de Ökkeş Yıldız ile babası Davut Yıldız tedavi gördükleri hastanede 1 saat arayla yaşamını yitirdi. Baba-oğul yan yana toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:48
Acı olay... Baba ve oğul, 1 saat arayla hayatını kaybetti
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Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kaleobası Mahallesi'nde yaşayan Ökkeş Yıldız (56), dün sabah saatlerinde kanser tedavisi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER!

Oğlunun ölümünden habersiz olan babası Davut Yıldız (90) ise, deprem nedeniyle gittiği İstanbul'da yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1 saat arayla hayatını kaybeden baba-oğul, bugün Kaleobası Mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.


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