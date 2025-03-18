Acı olay... Dereye uçan araçtan sağ çıkamadı!
Kocaeli'nde yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü Eray Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde Kuğu Sokak'ta saat 14.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Eray Yıldırım (28) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükselikten dereye uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yıldırım, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eray Yıldırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yıldırım'ın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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