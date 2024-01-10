Acı olay... Yem karma makinesinin içine düşerek can verdi!

Başmakçı'da yem karma makinesinin içine düşen 21 yaşındaki Furkan Şahin'in, hayatını kaybettiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:34
Acı olay... Yem karma makinesinin içine düşerek can verdi!
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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşayan Furkan Şahin (21), evinin bahçesinde hayvanlar için yem hazırlamak için makinenin üzerine çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Şahin, yem karma makinesinin içine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Başmakçı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


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