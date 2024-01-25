Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:10
Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Yahya Doğan (69) bulvarda karşıya geçtiği sırada Nazan A. (45) idaresindeki 01 BAL 260 plakalı Ford marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Doğan, savrulup refüje düştü.

Kazayı gerçekleştiren Nazan A. ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Doğan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Nazan A. ise gözaltına alındı.


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