Acı olay: Kardiyoloji doktoru, kalp krizinden hayatını kaybetti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’nde görevli Dr. Ahmet Şimşek (27), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Acı olay: Kardiyoloji doktoru, kalp krizinden hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:33

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ahmet Şimşek, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 2 çocuk babası olan Şimşek için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe ile akademisyenler, idari personel ve ailesi katıldı.

Dr. Ahmet Şimşek’in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri’ye götürüldü. 


Etiketler: #kalp krizi

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