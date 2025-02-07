İstanbul kar esareti altında... Soğuk havalara dikkat: Kalp krizi riskini artırıyor!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:05

Güncelleme: 07.02.2025 - 10:05

Hastalıkların kolayca bulaştığı, kısa sürede grip ve nezle gibi vakaların salgın halinde yayıldığı kış aylarının soğuk günlerinde kalp sağlığını korumak da büyük önem taşıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve gece saatlerinde eksi derecelere inmesi kalp krizi riskini artırıyor.

Soğuk havaların kalp sağlığı üzerine etkisi hakkında konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Osman Uzman, kalp krizinin, kalp damarlarının ani tıkanması sonucu oluşan ve ölüme neden olabilen tehlikeli bir klinik tablo olduğunu söyledi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini belirten Uzman, soğuk havaların da kalp üzerine olumsuz etkilerinin bulunduğunu ve kalp krizi riskini artırabildiğini ifade etti.

Soğuk havaların kalp damarlarının büzüşmesine neden olduğunu, bunun sonucunda kalbe giden kan akımının azaldığını vurgulayan Uzman, "Bu şekilde kalbin oksijenizasyonu bozuluyor. Vücudun damarlarını da aynı şekilde soğuk büzüştürüyor. Kalp odacıklarına gelen kan miktarı azalıyor. Bunun sonucu olarak kalbin iş yükü artıyor." dedi.

Soğuklarda kalbin vücut sıcaklığını dengede tutmaya çalıştığını, bunun için daha fazla efor sarf ettiğini dile getiren Uzman, bu yüzden kalpte iş yükü artışı olduğunu, tüm bunlardan dolayı da soğuk havaların kalple ilgili semptomları ve kalp krizi riskini artırabildiğini kaydetti.

EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOM GÖĞÜS AĞRISI

Erkeklerde özellikle 45 yaş ve üstünün, kadınlarda ise 55 yaş ve üstünün risk grubunda olduğunu belirten Uzman, soğuk havaların enfeksiyonları artırdığı için grip, nezle ve ağır zatürre gibi durumlarda kalp krizinin tetiklendiğini, aynı zamanda kalp yetmezliği olan hastaların da hastalıklarının alevlendiğini söyledi.

Enfeksiyonların kalp zarı ve kalp kası iltihabı yapabildiğine işaret eden Uzman, "Bunlar kalp yetmezliği ve nadiren de olsa ölümle sonuçlanabiliyor. Soğuk havalar, bu gibi tehlikeli olaylara zemin hazırlayabiliyor." diye konuştu.

Soğuk havalarda özellikle kalp krizi geliştiğinde en sık görülen semptomun göğüs ağrısı olduğunu vurgulayan Uzman, şöyle devam etti:

"Göğsümüzün ortasında baskı, sıkışma tarzında 15-20 dakikayı bulan, hatta daha uzun sürebilen, gelip giden bir ağrıdan bahsedilebilir. Bu ağrı boğaza, çeneye, kollarımıza yayılabilir, sırtımıza vurabilir, üst karın bölgemize yayılabilir. Bu ağrıya eşlik edebilecek bulantı, kusma, terleme, çarpıntı da ek semptomlar arasındadır. Bir kişi eğer eforla birlikte göğsü ağrıyorsa, dinlenince geçiyorsa, son zamanlarda göğüs ağrısının sıklığı, şiddeti, süresi arttıysa, yine eforla olan nefes darlığı da bizim için önemli. Bunun şiddeti ve sıklığı da artmışsa mutlaka hekime başvurmasını öneriyorum."

"ÖZELLİKLE SİGARADAN UZAK DURMALIYIZ"

Soğuk havalarda kalp krizi riskini en aza indirmek ve kalp sağlığını korumak için önerilerde bulunan Uzman, "Soğuk havalarda özellikle sabah erken ve akşam ilerleyen saatlerde spor yapmamak gerekiyor. Kalp hastaları ise bu saatlere dikkat ederek dışarı çıkmalıdır. Soğuğa karşı göğsümüzü, başımızı, boynumuzu korumalıyız. Tek katlı kalın giysi yerine orta kalınlıkta 2-3 kat giysi tercih etmek doğru olur. Soğuk havalarda egzersiz yapmadan önce mutlaka 10 dakika ısınma hareketlerini öneriyorum. Egzersiz öncesi ve sonrası ağır yemek yemekten kaçınmalıyız"

Kalp sağlığının korunması için öncelikle düzenli beslenme ve uyku gerektiğini anlatan Uzman, soğuk havalarda yağlı balık, süt, tahıl, doğal D vitamini içeren mantar gibi besinler ile C vitamini içeren sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiğini belirtti.

İnsanların soğuk havalarda eve kapanmaması gerektiğini ifade eden Uzman, "Saatlere dikkat ederek ve dışarıda daha az süre kalarak egzersizimizi düzenli şekilde yapmak durumundayız" dedi.

Uzman, kalp sağlığını korumak için alkol ve sigaradan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle sigaradan uzak durmalıyız çünkü enfeksiyonlara zemin hazırlar soğuk havalarda, biraz daha önem arz ediyor bu konu. En önemli faktörlerden birisi stres. Hayatta stresimizi azaltmak için gerekli önlemleri almalıyız" şeklinde konuştu.