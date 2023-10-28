Acı tesadüf... Kazaya müdahale için gittiler, arkadaşlarının cansız bedeni ile karşılaştılar!
Burdur'da sıkışmalı kaza ihbarı alıp bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilde mesai arkadaşları Muharrem Çelen’in cansız bedeniyle karşılaştı.
Burdur İtfaiyesi'nde çalışan Muharrem Çelen (24), Kayaaltı köyündeki evinden işe gitmek için saat 08.00 sıralarında yola çıktı. İnsuyu Kavşağı yakınlarında Çelen’in kontrolünü yitirdiği 15 SH 353 plakalı otomobil, mısır tarlasına devrildi.
KAZA YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜLER!
Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gittiklerinde mesai arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı. İtfaiyeciler kaza yerinde gözyaşı dökerken, Çelen'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.
Muharrem Çelen için İtfaiye Müdürlüğü binasında tören yapıldı. Törene, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye personeli, Çelen'in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.
Çelen'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Kayaaltı köyüne götürüldü.
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