'Açık hat' şebekesine operasyon: 39 şüpheli tutuklandı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 14:12

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin "Açık Hat" olarak tabir edilen yabancı uyrukluların üzerinde görülen hatlardan kendilerini banka çalışanı, kredi Kurumları çalışanı, hakim, savcı, komiser ve jandarma olarak tanıttıkları tespit edildi.

Şüpheliler, mağdurlara hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği veya hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği gibi yöntemlerle mağdurları ikna etti.

MAĞDURLARDAN KAPORA TALEP ETTİLER

Şebeke, ikna ettikleri mağdurları çeşitli yönlendirmelerle hesaplarında bulunan paraları kendileriyle birlikte çalışan hesap sahibi şüphelilerin hesaplarına aktardı.

Şüpheliler e-ticaret sitelerinde başka ilan sayfalarından aldıkları özellikle cep telefonu, elektronik sigara gibi ürünleri kendilerini doktor, öğretmen, jandarma, banka çalışanı, polis gibi tanıtıp uygun fiyata ilana koyarak mağdurlardan kapora talep ettikleri, mağdurlardan ürünleri almak için kapora gönderdikleri ancak ürünleri alamadıkları da tespit edildi.

6 MİLYON 297 BİN 431 LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin bu yöntemlerle 61 kişiyi 6 milyon 297 bin 431 lira dolandırdıkları öğrenildi. Şüphelilere yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dosyada örgüt lideri olarak değerlendirilen şüphelinin ise birçok farklı soruşturma dosyasından arandığı ancak yakalanamadığı tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgüt lideri, saklandığı evde yüklü miktarda para ve suç unsuruyla yakalandı.

8 KİŞİ SERBEST KALDI

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi. 47 şüpheliden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.