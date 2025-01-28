Acılı ailelere hakaret eden 2 kişi tutuklandı

İstanbul’da, Bolu Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlara sosyal medya üzerinden saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Acılı ailelere hakaret eden 2 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 20:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kartalkaya’daki yangında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden ’çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden’, onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde çalışma başlatılmıştı.

Yapılan çalışmalarda kurdukları sosyal medya platformu üzerinden Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybedenler hakkında ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişi, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın asıl faili olduğu değerlendirilen 3 kişinin işlemlerinin ise gözaltı uzatma kararı kapsamında yaşlarının küçük olması nedeniyle Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nda devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #Kartalkaya #tutuklama

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