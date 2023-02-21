Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Sevkan kimdir? Hulusi Sevkan hangi partiden? Acıpayam nerededir?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 19:17

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 19:17

Acıpayam eski ismi Garbikarağaç veya Karaağaç, Ege Bölgesi'nin güneydoğusunda bulunan, Denizli iline bağlı bir ilçedir. İlçe nüfusu, TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile 55.141 kişidir. Acıpayam ilçesi; Kuzeyde, Serinhisar, Honaz, Bozkurt veÇardak ilçeleri; Doğuda, Burdur ili Yeşilova, Tefenni, Karamanlı ilçeleri,Güneyde; Burdur ili Gölhisar ilçesi ile Çameli ilçesi; Batıda, Muğla ili Dalamanve Köyceğiz ilçeleri ile Beyağaç ve Tavas ilçeleri ile komşudur.

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

1963 yılında Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Horuz köyünde dünyaya gelen Şevkan; ilkokulu Horuz’da bitirdi. İlkokul eğitmini tamamladıktan sonra iki yıl Fransa’da ikamet eden Dr. Hulus Şevkan Ortaokul eğtmn Nazilli’de devam etti. 1978 yılında da Acıpayam Lisesine başlayan Şevkan, 1981 yılında mezun olup Samsun Yüksek Öğretmen Okuluna gitti. Dicle Ünverstesi Tıp Fakültesini kazanarak Diyarbakır’a gitti. 1988 yılında Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Hulus Şevkan, iki buçuk yıllık şark hizmetinden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Dodurgalar Beldesinde göreve başladı. Dodurgalar’da beş yıla yakın görev yaptıktan sonra Acıpayam Devlet Hastanesi Acil Polikiliniğine atandı.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP'den Acıpayam Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçildi.