Acun Ilıcalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Acun Ilıcalı'nın eski eşleri ve çocukları kimdir?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:50

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:54

Ekranların sevilen programlarının yapımcısı olan Acun Ilıcalı, hem başarı hem de özel hayatı ile gündeme geliyor. İşte Acun Ilıcalı'nın hayatına dair merak edilenler...

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı veya en bilindik adıyla Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 Edirne'de doğdu. Aslen Erzurumludur. Türk sunucu, yapımcı ve girişimcidir. Acun Medya'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyesi olan Acun Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Televizyonculuğa Show Tv'de Beşiktaş muhabirliği ile başlamışdı. 2002 yılında "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya başladı. Programda Acun Ilıcalı'ya kameraman Feridun, Çaykun Ertan ve Esat Yöntunç yardımcı olurken, Şebnem Schaefer'de programın moda bölümü için ekipte yer aldı. 2006 yılında program sona erdi ve daha sonra 2006 yılında "Acun Medya" adlı şirketi kurdu.

2004-2006 yılları arasında "Fear Factor" adlı korku-gerilim içerikli televizyon programının; 2007-2010 yılları arasında "Var mısın Yok musun" adlı yarışma içerikli televizyon programının; 2006 yılında "Survivor Türkiye" adlı yarışma içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı.

2007-2008 yılları arasında "Yoksa Rüya mı?" adlı aktüel içerikli televizyon programının; 2008-2014 yılları arasında "Söyle Söyleyebilirsen" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını üstlendi. 2009 yılında "Devler Ligi" adlı futbol içerikli televizyon programının; 2009 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yetenek yarışması içerikli televizyon programının; 2010-2011 yılları arasında "Yok Böyle Dans" adlı dans yarışması içerikli televizyon programının; 2011 yılında; "O Ses Türkiye" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Çalışanlarıyla birlikte "Acunn.com" adlı portal internet sitesini kurdu.

2013 yılında Show Tv'den ayrılıp, Star Tv'ye geçmiştir. 2013 yılında; "3 Adam" adlı televizyon programının yapımcılığını yapmaya başladı. Doğuş Yayın Grubu ortaklığında "Tv8" adlı televizyon kanalını satın aldı (%70 sahibi). 2014 yılında; Star Tv'den ayrılmış ve "Ninja Warrior Türkiye", "Para Bende", "Hülya Avşar Show", "Arda'nın Mutfağı", "Aileler Yarışıyor", "Ver Fırına", "Kel Alaka", "Akademi", "Ütopya" adlı televizyon programlarının; 2015 yılında "Rising Star Türkiye", "İşte Benim Stilim" adlı televizyon programlarının yapımcılığını yaptı. 2016 yılında "İşte Benim Stilim Ünlüler" adlı yarışma programının yapımcılığını yapmaya başlamıştır.

2008 yılında ilk kez Türkiye'de vergi rekortmenleri arasına girdi. 2011 yılında ?2.836.191 gelir vergisi tahakkuk ederek, Türkiye'de gelir vergisi listesinde 62. oldu. Türkiye'de yer alan üniversiteler de ve Anadolu'nun farklı yerlerinde stand-up gösterileri yaptı. Gösterilerinde meslek hayatı boyunca başına gelenleri mizahî bir dille izleyicilere anlattı. 7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Shop90 adlı televizyon kanalını kapatarak TV8,5 adlı spor kanalı yayına başladı.

Survivor, O Ses Türkiye, MasterChef Türkiye güncel olarak yayınlanan programlarıdır. Exxen isimli dijital platformu ise 1 Ocak’ta yayın hayatına başladı.

ACUN ILICALI KAÇ EVLİLİK YAPTI? ACUN ILICALI'NIN ESKİ EŞLERİ KİMLER?

1988 yılında Seda Başbuğ ile evlendi. İlk evliliğinden Banu adında bir kızı oldu. 1993 yılında Seda Başbuğ ile ayrıldı. 1999 yılında çıkarılan bedelli askerlik yasasıyla 5.000 Alman markı ödeyerek 2000 yılında 30 günlük askerlik hizmetini tamamladı. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Yasemin ve Leyla adlarında iki kızı oldu. 2010 yılında Şeyma Subaşı ile bir ilişkisi olduğu iddia edildi. 2013 yılında Şeyma Subaşı ile- Melisa adında bir kızı oldu. 12.07.2016 tarihinde eşi Zeynep Yılmaz'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 18 Eylül 2017'de Şeyma Subaşı ile evlendi, daha sonra ayrıldı. Acun Ilıcalı şu anda Ayça Çağla Altunkaya ile beraberdir.

ACUN ILICALI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR? ACUN ILICALI'NIN ÇOCUKLARI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın 4 kız çocuğu vardır.

BANU ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.

LEYLA ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızları olan Leyla Ilıcalı, 2004 yılında dünyaya geldi. Seneler önce Yeteneksizsiniz yarışmasına katılan Leyla Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında arkadaşlarıyla şarkı söylemişti.

YASEMİN ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin küçük kızları Yasemin Ilıcalı 2007 yılında dünyaya geldi.

MELİSA ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı’nın üçüncü evliliğinden olan kızı Melisa Ilıcalı 10 yaşında. Melisa Ilıcalı’nın annes Şeyma Subaşı'dır..

ACUN ILICALI'NIN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

2011 - Pis Yedili (Kendisi) (TV Dizisi)

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olm... (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2009 - Adab-ı Muaşeret (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2004 - 2007 - Avrupa Yakası (1. Sezonda ve 4. Sezonda) (Kendisi) (TV Dizisi)

2002 - Mumya Firarda (Sinema Filmi)

2001 - Tatlı Hayat (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi).

ACUN ILICALI TLEVİZYON PROGRAMLARI

Yetenek Sizsiniz Türkiye (2021-)

O Ses Türkiye Rap (2021-)

Masterchef Junior (2021-)

Exatlon Türkiye (2020-)

Doya Doya Moda (2019-)

Sağlam Geziyoruz (2019-)

Masterchef Türkiye (2018-)

Yemekteyiz (2017-)

Survivor Panorama (2014-)

O Ses Türkiye (2011-)

Survivor Türkiye (2005-)

Acun Firarda (2005)

Fear Factor (2006-2007)

Var mısın Yok musun (2007-2010)

Yoksa Rüya mı? (2007)

Söyle Söyleyebilirsen (2014)

Yok Böyle Dans (2010-2011)

Devler Ligi (2009)

Survivor Türkiye - Yunanistan (2006)

Survivor Aslanlar - Kanaryalar (2007)

Survivor Kızlar - Erkekler (2010)

Survivor Ünlüler - Gönüllüler (2011-2014)

3 Adam (2013-2017)

Arda'nın Mutfağı (2014-2018)

Aileler Yarışıyor (2014)

Hülya Avşar Show (2014)

Akademi (2014)

Kel Alaka (2014)

Para Bende (2014)

Ninja Warrior Türkiye (2014)

Ütopya (2014-2015)

Ver Fırına (2014-2015)

Bu Tarz Benim (2015-2017) (İsmi "İşte Benim Stilim" oldu. Show TV'den geldi.)

Komedi Türkiye (2015)

En Zayıf Halka (2015)

Rising Star Türkiye (2015-2016)

4 Büyükler Salon Turnuvası (2016)

Göz 6 (2016-2017)

Eser Yenenler Show (2018-2020)

ACUN ILICALI DİZİLERİ

Hom Ofis - (2014)

Bana Baba Dedi - (2015)

Aşkların En Güzeli - (2015)

Tuzak - (2022-)

Sıfırıncı Gün - (2022-)