Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine yardım

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 02:51

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 02:51

Haluk Levent, paylaşımında "Sevgili Acun Ilıcalı, yarından itibaren bölgeye 100 tır su gönderiyor. Ayrıca 5 milyonluk eşya desteği ve satın alacağımız konteynerlerin içerisine eşya sözünü verdi. Teşekkürler" dedi.

Sevgili @acunilicali bölgeye 100 tır @ahbapsu gönderiyor yarından itibaren.



Ayrıca 5 milyonluk eşya desteği ve satın alacağımız konteyner’ların içerisine eşya sözünü verdi.



Teşekkürler

?????????????? — Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023





Acun Ilıcalı, deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yapmış ve "Hepimizin yüreğini yakan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız enkaz altında bulunan yurttaşlarımızla. Geçmiş olsun Türkiye’m!" demişti.