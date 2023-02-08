Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine yardım

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken deprem bölgesine Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor. Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın da bölgeye 100 tır içme suyu ve 5 milyonluk eşya yardımı yapacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 02:51
Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine yardım
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Haluk Levent, paylaşımında "Sevgili Acun Ilıcalı, yarından itibaren bölgeye 100 tır su gönderiyor. Ayrıca 5 milyonluk eşya desteği ve satın alacağımız konteynerlerin içerisine eşya sözünü verdi. Teşekkürler" dedi.


Acun Ilıcalı, deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yapmış ve "Hepimizin yüreğini yakan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız enkaz altında bulunan yurttaşlarımızla. Geçmiş olsun Türkiye’m!" demişti.


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