Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine yardım
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken deprem bölgesine Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor. Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın da bölgeye 100 tır içme suyu ve 5 milyonluk eşya yardımı yapacağını duyurdu.
Haluk Levent, paylaşımında "Sevgili Acun Ilıcalı, yarından itibaren bölgeye 100 tır su gönderiyor. Ayrıca 5 milyonluk eşya desteği ve satın alacağımız konteynerlerin içerisine eşya sözünü verdi. Teşekkürler" dedi.
Sevgili @acunilicali bölgeye 100 tır @ahbapsu gönderiyor yarından itibaren.— Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023
Ayrıca 5 milyonluk eşya desteği ve satın alacağımız konteyner’ların içerisine eşya sözünü verdi.
Teşekkürler
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Acun Ilıcalı, deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yapmış ve "Hepimizin yüreğini yakan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız enkaz altında bulunan yurttaşlarımızla. Geçmiş olsun Türkiye’m!" demişti.
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