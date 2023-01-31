Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna... MasterChef jürisinde ayrılık iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt!

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet ve Somer Şef'in yeni sezonda olmayacağı iddiaları gündem olmuştu. Şefler, iddialara yanıt vermezken Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:25
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna... MasterChef jürisinde ayrılık iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt!
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TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye yeni sezonda format değiştirerek MasterChef AllStar olarak ekranlara gelecek.

Geçtiğimiz hafta MasterChef jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda jüri üyesi olarak yer almayacağı iddia edilmişti. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi.

ACUN'DAN 'ŞEFLER CANIMIZ' PAYLAŞIMI

Ilıcalı yarışmada yer alan iki isimle poz verip "Şefler canımız" yazdı. Somer Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül, Mehmet Şef yerine de Ömer Akkor geleceği iddia edilmişti. 




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