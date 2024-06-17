Ada Dostları'ndan 'azman minibüs' tepkisine davet: 'Tüm ada dostlarını bekliyoruz'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT Genel Müdürlüğü bünyesindeki elektrikli minibüslerin Adalar’da seferlere başlamasının ardından tepkiler sürüyor. Ada Dostları da yarın (18 Haziran) Büyükada Saat Meydanı'nda basın açıklaması yapacağını duyurdu. Basın açıklamasının sözcülüğünü ise Gazetemizin yazarlarından Ataol Behramoğlu yapacak.
İBB'ye bağlı İETT Genel Müdürlüğü bünyesindeki elektrikli minibüslerin Adalar’da seferlere başlamasının ardından Ada halkı tepkilerini sürdürüyor.
Gazetemiz yazarlarından Ataol Behramoğlu da X hesabından yaptığı paylaşımda İBB'yi 'akla' davet ederek basın açıklaması yapacağını duyurdu.
"ADALARA DAYATILAN AZMAN MİNİBÜSLER..."
Behramoğlu paylaşımda şu ifadelere yer vererek basın açıklamasına davette bulundu:
"Adalara dayatılan azman minibüsler akla, mantığa, zevke, estetiğe, Adaların kimliğine, kültürüne , yaşam alışkanlıklarına ve değerlerine, kısaca her şeyine aykırıdır. İBB’yi akla davet ediyorum.
Yarın Büyük Ada’da Ada Dostları Derneğinin basın açıklamasını okuyacağım."
Adalara dayatılan azman minibüsler akla, mantığa, zevke, estetiğe, Adaların kimliğine, kültürüne , yaşam alışkanlıklarına ve değerlerine, kısaca her şeyine aykırıdır. İBB’yi akla davet ediyorum.— Ataol Behramoğlu (@A_Behramoglu) June 17, 2024
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