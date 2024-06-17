Ada Dostları'ndan 'azman minibüs' tepkisine davet: 'Tüm ada dostlarını bekliyoruz'

Yayınlanma: 17.06.2024 - 20:11

Güncelleme: 17.06.2024 - 20:11

İBB'ye bağlı İETT Genel Müdürlüğü bünyesindeki elektrikli minibüslerin Adalar’da seferlere başlamasının ardından Ada halkı tepkilerini sürdürüyor.

Gazetemiz yazarlarından Ataol Behramoğlu da X hesabından yaptığı paylaşımda İBB'yi 'akla' davet ederek basın açıklaması yapacağını duyurdu.

"ADALARA DAYATILAN AZMAN MİNİBÜSLER..."

Behramoğlu paylaşımda şu ifadelere yer vererek basın açıklamasına davette bulundu:

"Adalara dayatılan azman minibüsler akla, mantığa, zevke, estetiğe, Adaların kimliğine, kültürüne , yaşam alışkanlıklarına ve değerlerine, kısaca her şeyine aykırıdır. İBB’yi akla davet ediyorum.

Yarın Büyük Ada’da Ada Dostları Derneğinin basın açıklamasını okuyacağım."