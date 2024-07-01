Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat sağduyu çağrısı yaptı: 'Araçların adaya yakışmadığı aşikar ancak...'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 18:00

Adalar Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantılarının birinci birleşimini Heybeliada’da Adalıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, temmuz ayında yaşanan önemli olayları anımsattı, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak katliamında yaşamlarını yitirenleri andı, Ada halkının sorularını yanıtladı, talep ve önerileri dinledi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Adalıların adabüslerle ilgili sorularını yanıtlayan Akpolat, herkesi sağduyulu olmaya çağırırken Adalı kimliğine vurgu yaptı.

Adaların doğal ve tarihi yapısına uygun araçların olmasını en az Adalılar kadar kendisinin de istediğinin altını çizen Akpolat, Ada halkıyla beraber yapacakları toplantı ve çalıştayı anımsattı, "Araçların adaya yakışmadığı aşikar; ancak Ekrem Başkanımızın da ifade ettiği gibi, üç yılı aşkındır özel izinle çalışan L tipi araçların kullanım izin süresi doldu ve bunların ruhsatlandırma şansı yok. Dolayısıyla yeni araçlar bir süre zorunlu olarak kullanılacak. Adalar’da ulaşılabilir bir yönetim var. Sizlerle ve Büyükşehir Belediyemizle beraber yapacağımız toplantılarda Adalarımızın yapısına uygun araçları konuşacağız…” dedi.

BİREYSEL AKÜLÜ ARAÇ SORUNU

Ada ulaşımında yaşanan en büyük sorunun trafiğe ve büyük kazalara neden olan bireysel akülü araçlar olduğunun altını çizen Akpolat, korsan akülü araçların izinsiz bir şekilde yolcu taşıdığı ve bunun bir sektör haline geldiğine dikkat çekti.

UKOME kararları doğrultusunda bu araçların toplatılıp Ada dışına çıkarılacağını belirten Akpolat, ücretsiz okul ve pazar servisleriyle mağduriyetleri ortadan kaldıracaklarını da söyledi.