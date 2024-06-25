Yunan adalarını bayramda 50 binin üzerinde Türk ziyaret etti

Yayınlanma: 25.06.2024 - 13:21

Güncelleme: 25.06.2024 - 13:21

Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen yurttaşlar tarafından ilgi gördü. Tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler, kapılara akın etti.

Bayramın çok yoğun geçeceğinin bayram öncesinden belli olduğunu söyleyen TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Özellikle kapı vizesiyle ilgili kotaların günler öncesinde dolduğu, bazı günler stop çekildiği, kapı vizesi kabul edilmeyeceği söylenmişti. Bu bayram döneminde rakamlara da yansıdı. Adalara günde yaklaşık 1500- 2500 kişi geçiş yaptı. Yunanistan'dan aldığımız rakamlara göre, Midilli Adası'nı 13 bin, Samos Adası'nı 15 bin, Sakız Adası'nı 11 bin kişi ziyaret etti. Adalar moda oldu, ciddi bir akım var. Kapı vizesinin getirdiği bir avantaj da oldu. Vatandaşa vizeyi daha kolay alma şansı doğdu. Vatandaşlar, bu şansı değerlendirdi. Adalar, şu an herhalde tarihin rekorlarını kırdı. Seneyi de büyük bir rekorla kapatacaklar gibi görünüyor" dedi.

"BEKLEME SÜRELERİNİN DAHA DA AZALACAĞINA İNANIYORUM"

Direkt seferler olan adaların daha yoğun ziyaret edildiğini belirten Meriç, "Midilli, Sakız, Samos, Kos, Rodos, İstanköy ek seferlerle takviye edildi. 10 adanın tamamında bu yoğunluk olmadı. Diğer adalarda sefer sayısı az olduğu için rakamlar biraz daha az oldu. 10 adaya bayram boyunca giden toplam vatandaş sayısı 50 binin üzerinde. Kapı vizesi, insanlarda bir heyecan yarattı. Schengen vizesi başvurusu kadar zor bir vize değil. Evrak sayısı çok daha az. Ama bunun karşılığında tabii sadece 7 gün, 6 gece kalabiliyorsunuz. Adalar arasında geçişiniz de olmuyor. Ama bekleme süreleri daha az. Schengen vizesi için aylarca bekliyorsunuz, kapı vizesinde bir hafta önceden evraklarınızı verdiğiniz takdirde vizeyle ilgili işlemler bitiyor. Ama bayram döneminde en büyük korkumuz, kapı vizesinde bekleme sürelerinin uzun olacağıydı. Rodos Adası dışında diğer adalarda gayet güzel bir şekilde gitti. 2,5 saati bulan beklemeler olduğunu da duyduk ama adalarda buna göre ciddi hazırlık olduğunu da gördük. Bayram dönemi çok yoğun bir dönem. Bu kadar yoğunluk her zaman olmuyor. Önümüzdeki dönemlerde bekleme sürelerinin daha da azalacağına inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

"KAPI VİZESİNE PEK SICAK BAKMIYORUZ"

Meriç ayrıca kapı vizesi için ödenen rakama yakın Schengen vizesi alınabildiğini belirtip, "Schengen ülkelerinden uzun süreli vizeler alıp, Avrupa'yı gezmek istiyoruz. Kapı vizesine ödediğimiz rakama yakın fiyata Schengen vizesi aldığımız için sektör olarak kapı vizesine pek sıcak bakmıyoruz. Kapı vizesinin maliyeti 80 ve 100 euro, Schengen 100 ile 150 euro arasında. Kendiniz başvuru yapıyorsanız daha ucuz. 6 aylık vize verdiği takdirde sık giriş yapabiliyorsunuz ama kapı vizesi sadece bir kereye, bir adaya ve 7 güne mahsus" diye konuştu.