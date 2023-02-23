Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Ucu kime dokunursa" dedi, iktidardaki sorumluları es geçti
Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ucu kime dokunursa dokunsun yargı gerekeni yapacaktır. Sorumluluğu olabilecek herkesin üstüne gidiliyor" dedi. Bozdağ, büyük felaketin ardından tek bir sorumlunun istifa etmediği iktidar kanadını ise, görmezden geldi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ildeki yaralar sarılmaya çalışılırken, iktidarda tek bir isimin bile bu ağır yıkımın sorumluluğunu üstlenmemesine yönelik tepkiler sürüyor.
43 BİN 556 ÖLÜM, SIFIR İSTİFA
11 ilde 43 bin 556 yurttaşın yaşamını yitirdiği, yüzbinlerce yurttaşın yaralandığı fekalette iktidar kanadından tek bir yetkili istifa etmezken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'yargının gerekeni' yapacağını söyledi.
"SORUMLULUĞU OLABİLECEK HERKESİN ÜSTÜNE GİDİLİYOR"
İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye konuşan Bakan Bozdağ, depremlerin ardından yürütülen soruşturmalar hakkında, şu ifadeleri kullandı:
"Kimin kusuru varsa, ihmali varsa hepsi yargıda hesabını verecek. Yargı millet adına onlardan hesap soracak. Ucu kime dokunursa dokunsun yargı gerekeni yapacaktır. Sorumluluğu olabilecek herkesin üstüne gidiliyor. 'Veli Göçer bulunacak, sadece onun üzerine yıkılacak' iddiası doğru değildir, bütün sorumlulardan hukuk içinde gereken hesap sorulacaktır. Sorumlular kimse onların tümünün üzerine gidilecek. Gidiliyor. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Hakkında işlem yapılanların, tutuklananların sayıları her geçen gün artıyor."
İKTİDARDAKİ SORUMLULARI GÖRMEZDEN GELİYOR
Ancak Bekir Bozdağ, 11 ildeki ağır yıkımın temel nedenleri arasında gösterilen, denetimsizlik ve yanlış imar politikalarının altında imzası bulunan hiçbir iktidar yetkilisini işaret etmeyerek, görmezden gelmesi dikkat çekti.
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