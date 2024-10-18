Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Aksaray'daki kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi!
Bakan Yılmaz Tunç, Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili 3 savcının görevlendirildiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılarak, 3 savcının görevlendirildiğini belirtti.
Tunç, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.
Etiketler: #aksaray #Adalet Bakanı #kaza #savcı
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