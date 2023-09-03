Adalet Bakanı Tunç'un medeni hukuka ilişkin açıklamalarına tepkiler çığ gibi: Dokunmayın, uygulayın

Yayınlanma: 03.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.09.2023 - 03:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un aile hukukunun değiştirileceğinin sinyalini verdiği konuşmasına yönelik tepkiler sürüyor. “Aile hukukunu sil baştan ele alacağız” diyen Tunç, “Kadına şiddet konusu ayrı tutularak boşanma hukukunda tazminat ve nafaka konusunda da arabuluculuk müessesinin getirilmesi konusunda görüşler var” demişti.

Tunç’un tartışma yaratan açıklamalarına ilişkin Cumhuriyet, hukukçularla konuştu.

HEDEF KADINLAR

Hukukçu Figen Çalıkuşu, “Anayasayı değiştirmeyi zaten söylüyorlar. Toplumu dönüştürmek için aile hukukundan başlayacaklarını söylüyorlar. Hedef kadın, aile, yaşam tercihlerini biçimlendirme” diye konuştu.

Eski Devlet Bakanı Önay Alpago Medeni Kanun’un, kanun önünde kadın erkek eşitliğini kabul eden en önemli Devrim Yasası olduğunu vurgulayarak “Laik ve demokratik rejim bu anlayış için en önemli güvence. Bir süredir laiklik karşıtı sistematik saldırı var. Şimdi de Medeni Kanun’a ve kadınların haklarına yönelik saldırı başlatılmaktadır. Sil baştan ne demek? Neyi silecekler? Kadınların hayatlarını ve haklarını güvenceye almak ülkeyi yönetenlerin görevidir. Bu, dini hukuk düzenlemesinin düşünüldüğünü göstermektedir. Medeni Kanun’a dokunmayın, uygulayın” değerlendirmesinde bulundu.

Avukat Çağla Gül Bulut ise “Örneğin şiddet yok ve siz anlaşmalı boşanmak istiyorsunuz. Yine de hâkim iki tarafı görmek zorunda. Böyle bir konuda arabuluculuk uygulamasında şiddeti ayırsanız bile doğru olmaz. Bir kere boşanmalarda tazminata karar verilebilmesi için kusurlar tartışılır. Arabuluculukta insanlar anlaşmıyor. Çözüm kaliteli ve etkin yargılamadır” dedi.

29 EKİM KADINLARI DERNEĞİ’NDEN MUHALEFETE ÇAĞRI: ORTA YOLCULUKTAN VAZGEÇİN

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, Bakan Tunç’un açıklamalarına ilişkin “Yapılmak istenen laik ve demokratik bir hukuk sisteminden dönüştür” dedi. Sarıhan, muhalefete ise “ortayolculuktan vazgeçme” çağrısı yaptı.

‘LAİK SİSTEMDEN DÖNÜŞ’

“Medeni Yasa’dan geriye dönüşün orta yolu yok” başlığıyla açıklama yapan Sarıhan, “Özellikle nafaka üzerinden başlatılan önermeler bugün aile hukuku ile kazanılmış olan aile birliğinin, emek eksenli ve eşitlik temelinde inşası yerle bir edilmeye çalışılıyor” diye konuştu. Bu konuyu Medeni Yasa kapsamında değerlendiren Sarıhan, “Medeni Yasa’nın sil baştan ele alınması, yüz yıl önce çağdışı ve insan haklarına aykırı bulunarak vazgeçilmiş olan Mecelle’ye dönüş amacını taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Medeni Yasa, kadın ve erkek tüm bireylerin kişilik haklarını güvence altına alıyor. 1926’dan bu yana bu yasanın daha ileri taşınması için kadınların verdiği mücadele parlamentonun bugünkü yapısına dayanılarak yok edilmek isteniyor” diyen Sarıhan, Bakan Tunç’a “Medeni Yasa’ya dokunulmaması” için çağrıda bulunurken “Yapılmak istenen laik ve demokratik bir hukuk sisteminden dönüştür” ifadelerini kulandı.

Sarıhan, muhalefet partilerine de seslenerek, “Orta yolculuktan vazgeçmeye çağrıyoruz. Geri gidişte bir orta yol yok” dedi.