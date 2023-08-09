Son dakika... CHP, Barış Pehlivan için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek

Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek. Görüşme sonrası CHP heyeti açıklama yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:33
Son dakika... CHP, Barış Pehlivan için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek
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CHP, 'gazetecilik' yaptığı için 5. kez cezaevine girmeye hazırlanan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan için harekete geçti.

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki heyet, Pehlivan için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek. Görüşme sonrası CHP heyeti açıklama yapacak.


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