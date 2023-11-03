Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Dilan Polat ve Engin Polat' açıklaması
Türkiye'nin gündemindeki 'Polat' ailesi soruşturmaya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemli açıklamalarda bulundu. "Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak" diyen Tunç, MASAK raporunu işaret etti.
Kara para aklama iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çifti, iki gün önce gözaltına alınmıştı.
Dün de çifte ait ev ve iş yerlerindeki 14 araç, çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak Hürriyet'ten Oya Armutçu ve Ebru Karatosun'a açıklamalarda bulundu.
"SORUŞTURMA SONUCUNDA..."
Tunç, şüpheleri işlemlerin tek tek tespit edildiğini belirtti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"MASAK’ın raporu var. Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin malvarlıklarına tedbir konuldu. Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak."
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