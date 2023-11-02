Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan arabaları ve fiyatları: Ferrari, Porsche...

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:39

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:57

Lüks hayatı ile dikkat çeken Engin Polat ve Dilan Polat'ın 'kara para aklama' iddiası ile gözaltına alınmalarının ardından Emniyet ekipleri, çiftin otomobillerine de el koydu. El konulan lüks araçlar polis ekipleri tarafından çekici ile çekildi. Dilan Polat ve Engin Polat’a ait farklı marka ve modellerdeki otomobiller sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Otomobiller arasında Porshce ve Ferrari gibi markalara ait araçlar fiyatları ile dikkat çekti. İşte Dilan Polat ve Engin Polat'a ait arabalar...

FERRARI 296 GTB

830 beygirlik Ferrari 296 GTB modelinin ikinci el değeri 35 milyon lira civarında bulunuyor. Ferrari'nin bu modeli 100/sa hıza ise 3 saniyenin altında çıkabiliyor.

FORD FOCUS

Videoda görüntülenen Ford Focus otomobil ülkemizde kilometre ve donanım paketine bağlı olarak 1 milyon 300 bin civarında bir fiyatla satılıyor.

MERCEDES G SERİSİ

Görüntüleri paylaşılan Mercedes G Serisi modelin motor ve donanıma bağlı olarak ikinci el fiyatı 20 milyona kadar çıkıyor.

DHA'nın paylaştığı videonun haricinde daha önce sosyal medya hesaplarından çiftin paylaştığı ve kendilerine ait olduğu görülen diğer araba modelleri ise şöyle:

PORSCHE PANAMERA

Videolardaki Porsche Panamera'nın ikinci el değeri tahmini 15 milyon lira civarında.

LAND ROVER RANGE ROVER

Yine çiftin sosyal medya hesaplarında görülen ve doğum günü hediyesi olarak bahsedilen Range Rover'ın fiyatının da 15 ila 20 milyon lira arasında olduğu tahmin ediliyor.