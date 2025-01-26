Yayınlanma: 26.01.2025 - 15:07

Güncelleme: 26.01.2025 - 15:07

Balıkesir Bandırma’daki Santral Kültür Merkezi’nde Gazetemizin yazarları Prof. Dr. Ahmet Saltık ve Prof. Dr. Örsan Öymen’in de konuşmacı olduğu etkinliğe Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın yanı sıra birçok yurttaş katıldı.

Saltık konuşmasında “Başta Uğur Mumcu olmak üzere katledilen Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Gaffar Okkan cinayetleri neden aydınlatılmaz? Bugünkü rejim kendisine güçlü bir karşıtlık istemiyor” dedi. Daha sonra konuşan Öymen ise “Mumcu cesur bir yazardı. Çünkü cesaret olmadan adaleti sağlamak mümkün değildir. Uğur Mumcu’nun adalet duygusu çok yüksekti” dedi.