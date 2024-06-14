Adalet ve Özgürlük Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Özgürlük Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

AA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 15:15
Adalet ve Özgürlük Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Adalet ve Özgürlük Partisi'nin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi adına Anayasa Mahkemesine dava açtı.

Dava kapsamında Anayasa Mahkemesi, partiden savunmasını istendi ancak süresi içinde savunma verilmedi.

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının hazineye geçmesine karar verildi.


Adalet ve Özgürlük Partisi haberleri Siyaset haberleri

İlgili Haberler

Fransa'da aşırı sağla ittifak isteyen merkez sağcı lidere partisinden ikinci kez ihraç kararı

Fransa'da aşırı sağla ittifak isteyen merkez sağcı lidere partisinden ikinci kez ihraç kararı
Son dakika.. İYİ Parti'de yeni istifa: İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisiyle yollarını ayırdı

Son dakika.. İYİ Parti'de yeni istifa: İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisiyle yollarını ayırdı
İYİ Partili Rıdvan Uz’un ihraç edilme isteminden partililer rahatsız oldu:

İYİ Partili Rıdvan Uz’un ihraç edilme isteminden partililer rahatsız oldu:
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler