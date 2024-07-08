Adalılar İBB önünde eylem yaptı: ‘Azmanbüsleri derhal geri çekin’

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:05

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:05

Adalar’ın yaya öncelikli olması gerektiğini savunan adalılar bu bağlamda bugün İBB Saraçhane Belediye Sarayı önünde bir eylem gerçekleştirdi. Eylem kapsamında yapılacak basın açıklamasının belediye binası sınırları içerisinde yapılmasına izin verilmedi.

Basın açıklaması belediyenin önündeki kaldırımda yapıldı. Açıklamayı adalılar adına Dolunay Baykul okudu.

Baykul Açıklamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Sayın Ekrem İmamoğlu Koruma bölgesi olan Adalarımızda yollara sığmadığı için azmanbüs adını taktığımız araçların olamayacağını bir kez daha haykırmak için buradayız” ifadeleriyle seslendi.

“ZİYARETÇİLER FARKLI ARAÇLAR KULLANABİLİR”

Ziyaretçilerin adayı farklı araçlarla keşfedebileceğini kaydeden Baykul “Adaların tüm yolları, öncelikli olarak yaya yolu statüsündedir. Dünya mirası olan Adalar'a sit statüsünü kazandıran niteliklerin korunması en önemli önceliğimiz olmalıdır. Toplu taşıma gelen çok sayıda ziyaretçi için de gerekli değildir. Ziyaretçilerin Adalar’a has güzellikleri yürüme, bisiklet ve deniz araçlarıyla keşfetmeleri mümkündür. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçları, özel durumlarına dayanan bireysel akülü araç kullanma izinleriyle zaten karşılanmaktadır” şeklinde konuştu.

“DOĞA TAHRİP EDİLECEK”

İmamoğlu’na minibüsleri kaldırma çağrısı yapan Baykul açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Azmanbüslerin getirilmiş olması Adalar'ın koruma alanı olduğunun inkarıdır ve kaçınılmaz olarak şehirleşmesine yol açacaktır. Bütün bunlar koruma altındaki kültürel varlıklarımızı, mimari mirasımızı, doğayı tahrip edecek, insan ve hayvanların yaralanmasına ve ölümlerine neden olacaktır. Sayın Ekrem İmamoğlu, Adalar’ımızla ilgili bütün sorunları bizimle birlikte çözebilirsiniz. Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sesimizi duyunuz ve Adalar’ın doğasına, dokusuna, kültürüne aykırı azmanbüsleri derhal geri çekiniz.”