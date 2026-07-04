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Adana'da silahlı kavga... Birbirlerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

Adana'da silahlı kavga... Birbirlerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

4.07.2026 10:30:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da silahlı kavga... Birbirlerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
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Şahin Özbilen Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, ailelerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtığı kavgada, Salih Ö., İsa Ö., Hacı A. ve Abdullah Ü. vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, 4 yaralı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Salih Ö.'nün başından vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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