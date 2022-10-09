Adana Lezzet Festivali'nde 'sıfır atık'a dikkat çekildi

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Festival kapsamında kente özgü yemeklerin hazırlanmasının yanı sıra konser ve kültürel etkinlikler de yapıldı. Merkez Park’ta düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

Burada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Adana medeniyetlerin buluşma noktası. Medeniyetleri, kültürleri buluşturduğu gibi aynı zamanda Adana, mutfakları da bir araya getirmiş” dedi.

Festivalin gündemlerinden birinin de “sıfır atık” projesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu şöyle devam etti:

“Festivaldeki tüm ambalaj ve gıda atıklarını ayrıştırarak bir geri dönüşüm işlemine tabi tutulması da sıfır atık noktasına önemli bir adımdır. Türkiye’de yapılan festivaller içerisinde en düşük karbon ayak izine sahip olan organizasyon olması da takdir edilecek bir konudur.

Festival alanına kurulan yüzlerce stantta üç gün boyunca yerel lezzetler, ziyaretçilerle buluştu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana’da onlarca kavmin yaşadığını ve her kavmin buraya önemli lezzetler bıraktığını dile getirerdi.

Karalar, “Bizim atalarımız bugüne kadar bunu taşımış. Bu kadar güzelliğin sadece Adana tarafından bilinmesi, faydalanılması gerçekten biraz insafsızlık olurdu. Bunu Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak, bu güzellikleri herkesle paylaşmak gerekiyordu. 6. yaptığımız lezzet festivali de bunu sağlayan festivallerden bir tanesi. Bunun yanında 3-4 festivalimiz var. Her festival Adana’nın marka değerini artırmasına büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

ALTINCISI DÜZENLENDİ

Vali Süleyman Elban da bu yıl 6. düzenledikleri festivale katılımcı sayısının artarak devam ettiğini belirtti.

Elban, şunları kaydetti: “Yüzyıllardan beri birçok coğrafyadan gelen kültürlerle birlikte onların mutfak kültürü de burada yoğunlaşmış ve Adana mutfağını meydana getirmiş. Sıfırdan 3 bin 200 metreye kadar birçok ürüne yani step ürününden tutun da tropik ürünlere kadar birçok ürüne sahip. Bunların en az 400 üzerinde adedi ise endemik bitki türünde.”

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde düzenlenen festivalin “gala yemeği” Adana Müzesi’nin bahçesinde yapıldı.